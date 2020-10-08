Конкин посчитал смерть своей дочери убийством и обратился к главе СК

Владимир Конкин заявлял, что его дочь убили, с самых первых дней после ее смерти. 8 октября он написал обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Актер попросил тщательное расследование и разобраться, кто и зачем убил Софию.

Об этом kp.ru рассказала адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко.

«Я помогала Владимира Конкину составить это обращение. Мы действительно не согласны с той статьей, по которой возбуждено уголовное дело. Считаем, что необходимо следственным путем проверить версию убийства и просим переквалифицировать дело на статью 105 УК РФ», — отметила она.

Ранее Владимир Конкин предположил, что Софию мог отравить ее сожитель. Актер отметил, что мужчина был последним, кто видел ее в день смерти. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Однако никого конкретного в смерти девушки пока не обвинили.

София Конкина умерла 24 сентября после похода в бассейн фитнес-клуба Jump на Красной Пресне. Она утонула, и врачи смогли запустить ее сердце. но спасти девушку не удалось.

Позже провели экспертизу, которая показала, что в крови погибшей содержались следы алкоголя и снотворного вещества. «Известия» напомнили, что правоохранители получили кадры, на которых похожая на Софию девушка выходит из магазина с бутылкой вина. Однако адвокат семьи отметила, что из-за одной бутылки вина в крови дочери Конкина не могло появиться сразу три промилле. Не объясняет это и того, откуда в ее организме взялось снотворное — никаких таблеток у Софии с собой не было.