Конкин опроверг конфликты с дочерью в беседе со следователем

Артиста Владимира Конкина, чья дочь София утонула в бассейне фитнес-клуба, допросили. С актером беседовал руководитель вновь созданной следственной группы.

Представитель артиста Юлия Нитченко поделилась с сайтом mk.ru подробностями состоявшегося разговора.

Конкин подчеркнул, что с дочерью не конфликтовал и постоянно ее поддерживал. Он предположил, что София не рассказала ему о своем кавалере, поскольку не хотела расстраивать.

«Мой доверитель рассказал, что был возмущен, когда узнал, что София и ее сожитель Серов сдавали без его ведома квартиру в Химках», — уточнила Нитченко.

Жилье Конкин купил специально для Софии и не давал никому права на распоряжение имуществом.

Сомнения по поводу мужчины, с которым жила дочь Конкина, у его родных до сих пор не развеялись. Вопросов стало еще больше после выступлений молодого человека в прессе.

«Например, почему он не искал Софию в ту ночь и кто ее должен был встретить», — сказала Нитченко, имея в виду переписку погибшей с бывшим бойфрендом.

Следователю Владимир Конкин рассказал и о своих подозрениях. Среди версий случившегося есть и новая: конфликт в фитнес-клубе.

«Личности других посетителей бассейна и сауны, находившихся в тот злополучный вечер рядом с Софией, не исследованы в полной мере, а, судя по видеозаписи из телефона девушки, она там была не одна», — заключила представитель артиста.

Делом о гибели Софии Конкиной занялся центральный аппарат СК. Девушка утонула в бассейне фитнес-клуба Jump на Красной Пресне 24 сентября.