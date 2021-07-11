Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс

Путешественник Федор Конюхов в воскресенье, 11 июля, начинает свою одиночную полярную экспедицию из Мурманска на Северный полюс. В течение двух недель он намерен изучать интенсивность таяния арктических льдов и маршруты их дрейфа.

На официальном сайте Конюхова сообщается, что к самой северной точке Земли путешественника доставит атомный ледокол «50 лет Победы», отметило РИА «Новости».

На Северном полюсе, как планируется, Конюхов разобьет полярную мини-станцию на льдине и проведет на ней две недели, дрейфуя по Северному Ледовитому океану. Дрейф за это время может составить до 100 километров. Конюхов планирует посвятить свободное от исследований время творчеству и создать серию живописных работ, которые будут посвящены красоте арктической природы.

Научная программа экспедиции подготовлена в сотрудничестве с Институтом океанологии имени Ширшова Российской академии наук. Он и предоставит путешественнику необходимую исследовательскую технику. Одна из российских компаний специально для этой экспедиции спроектировала и изготовила уникальную палатку.

Федор Конюхов к 69 годам уже совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересек Атлантику. В одном из последних интервью путешественник рассказал, что путешествия ему нужны не для того, чтобы сбегать от цивилизации, а чтобы удовлетворить жажду знаний.