Водонаева рассказала детали конфликта с таксистом

Телеведущая Алена Водонаева рассказала детали ее недавнего конфликта с таксистом. Девушка попросила его надеть маску, на что водитель возмутился и в итоге высадил ее посреди дороги.

«Я сажусь в такси, чтобы купить услугу: доехать в то место, которое мне нужно. Мне абсолютно не интересны умозаключения водителя. А он со мной начал рассуждать: „А вы вообще знаете, что такое пандемия?“», — рассказала Водонаева в разговоре с Life.ru.

По ее словам, водитель такси разговаривал с ней на «вы». «Но я все равно считаю: это по-хамски — что-то пытаться мне доказать и вступить со мной в дискуссию», — отметила Водонаева.

Телеведущая возмутилась тем, что ей приходится просить таксистов надеть маску, в то время как ее саму призывают это сделать даже в приложении, на стадии вызова машины. В этом плане у Водонаевой есть вопросы к агрегаторам, к «Яндекс.Такси» в частности. Как рассказала телеведущая, она регулярно сталкивается со странным поведением водителей, даже в категории «бизнес».

При этом Водонаева не хочет, чтобы каким-то образом наказывали именно этого водителя, потому что, тогда это не послужит уроком для других сотрудников сервиса, которые нарушают правила безопасности в период пандемии. Телеведущая также не намерена тратить время на урегулирование конфликта с сервисом. Водонаева только посоветовала «Яндекс.Такси» усилить контроль за сотрудниками.

Накануне Алена Водонаева опоздала на встречу из-за конфликта с таксистом, который отказался по ее просьбе вести автомобиль в маске. Мужчина высадил девушку посреди дороги и порекомендовал ей вызвать другую машину, где водитель может ехать хоть в противогазе. Эту историю девушка рассказала в своем Instagram.

Водонаева написала, что в месяц тратит на такси от 50 до 80 тысяч рублей и в итоге ее «выставляют дурой за ее же деньги». Телеведущая напрямую обратилась к агрегатору с просьбой провести работу с водителями и объяснить важность ношения масок в период пандемии.