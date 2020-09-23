Конферансье Утесова и Кобзона Гумницкий скончался в 80 лет

По данным «Газеты.ru», он умер на 81-м году жизни. Причины смерти неизвестны. Гумницкий известен тем, что выступал вместе с Иосифом Кобзоном и Леонидом Утесовым.

Ранее во вторую годовщину смерти Иосифа Кобзона воспоминаниями об артисте поделились его родные, коллеги и ученики. Родион Газманов рассказал о своей последней встрече с артистом.

Последний раз он видел Кобзона на дне рождения одного из общих знакомых. Артист встал, чтобы сказать тост. По словам Газманова, все чувствовали, что Кобзону тяжело. Однако артист преобразился, как только начал петь.

Около года назад перед главным входом в Институт театрального искусства установили бронзовый бюст в честь народного артиста России Иосифа Кобзона.

Институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона располагается на Ботанической улице в Москве. В стенах учебного заведения студенты обучаются сольному пению, хореографии и акробатике.