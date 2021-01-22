Кончаловский получил «Золотого орла» как лучший режиссер

В этой номинации за премию, кроме Кончаловского, боролись режиссер «Блокадного дневника» Андрей Зайцев и снявший «Лед 2» Жора Крыжовников.

Сюжет фильма «Дорогие товарищи» основан на реальных событиях. Кончаловский показал свой взгляд на происшествие 1962 года в Новочеркасске. В центре картины — забастовка на городском заводе и требования людей снизить цены на продукты и поднять зарплаты. Фильм рассказывает историю работницы парткома Людмилы, которую сыграла Юлия Высоцкая.

«Дорогие товарищи» Кончаловского уже признаны лучшими на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей». Журнал «КиноРепортер» назвал ленту главным фильмом года, а жюри Венецианского кинофестиваля присудило картине спецприз. От России фильм выдвинули на премию «Оскар».

Премия «Золотой орел» существует с 2002 года. Ее учредила Национальная академия кинематографических искусств и наук РФ.