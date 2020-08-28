Кончаловский одобрил свадьбу 19-летней дочери

Мария, которой 19 лет, собралась замуж за Никиту Кузьмина. Пара встречается несколько лет.

Изначально Кончаловский препятствовал их союзу, признался его будущий зять. Однако спустя время отношения удалось наладить, поскольку Кузьмин выдержал все проверки актера. Вскоре их отношения наладились.

Молодой человек старше Марии на девять лет. Возлюбленные познакомились на Киевском вокзале в Москве. Михалкова-Кончаловская возвращалась домой в непогоду и сильно озябла. Тогда Кузьмин нагнал девушку на остановке, они разговорились, молодой человек предложил свою рубашку и попросил взамен номер телефона.

Мария увлекается живописью, культурой и немного режиссурой. С дальнейшей карьерой она пока не определилась.

Сам режиссер познакомился с матерью девушки в 30 лет. На тот момент Толкалиной было 18. Супруги прожили вместе 20 лет, но три года назад разошлись, отметило радио «Комсомольская правда».