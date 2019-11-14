  • Кончаловский одобрил отставание России от США

    14 ноября 2019, 15:28

    Ольга Ситникова

    Режиссер театра и кино Андрей Кончаловский заявил, что отставание России от США поможет ей дольше сохранять европейские ценности, сообщил сайт «Аргументы и факты».

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    По информации «Русской планеты», Кончаловский подчеркнул, что в России еще есть традиционные ценности.

    «Мы слишком сильно хотим догнать и перегнать Америку. Слава богу, что мы отстали и никак не можем этого сделать. Поэтому у нас еще остались традиционные представления о человеческих ценностях, которые, кстати, когда-то пришли к нам из Е­вропы. Поскольку мы отстали, в хорошем смысле этого слова, именно мы сейчас сохраняем европейские ценности, которые очень успешно разрушают на Западе», — пояснил Кончаловский.

    Режиссер считает, что через 10–15 лет жители Европы будут посещать российские города, чтобы вспомнить свою прошлую жизнь.

    Ранее Владимир Путин прибыл в официальным визитом в Италию. Он также посетил Ватикан и преподнес Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла и диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского. Картина рассказывает о Микеланджело.