Кончаловский одобрил отставание России от США

Путин и Папа Римский обменялись подарками на память Подробнее

По информации «Русской планеты», Кончаловский подчеркнул, что в России еще есть традиционные ценности.

«Мы слишком сильно хотим догнать и перегнать Америку. Слава богу, что мы отстали и никак не можем этого сделать. Поэтому у нас еще остались традиционные представления о человеческих ценностях, которые, кстати, когда-то пришли к нам из Е­вропы. Поскольку мы отстали, в хорошем смысле этого слова, именно мы сейчас сохраняем европейские ценности, которые очень успешно разрушают на Западе», — пояснил Кончаловский.

Режиссер считает, что через 10–15 лет жители Европы будут посещать российские города, чтобы вспомнить свою прошлую жизнь.

Ранее Владимир Путин прибыл в официальным визитом в Италию. Он также посетил Ватикан и преподнес Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла и диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского. Картина рассказывает о Микеланджело.