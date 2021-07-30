Кончаловский назвал Домогарова «театральным животным»

Александр Домогаров рассказал, что больше всего любит играть в театре. По его словам, режиссер Андрей Кончаловский даже назвал его за это «театральным животным», передала «Вечерняя Москва».

По данным сайта «Дни.ру», актер известен и по ролям в театре, и по ролям в кино. Домогаров считает, что кино собирает больше зрителей, но театра нравится ему тем, что показывает профессионализм актера. Потому что там нельзя переснять неудавшуюся сцену. Артист отметил, что играть в театре гораздо сложнее, чем в кино.

Также Домогаров рассказал, что раньше его беспокоил статус секс-символа в российском кино. Но сейчас он спокойно относится к образам, которые приписывают ему зрители.

Ранее стало известно, что до конца лета в эфир телеканала ТНТ вернется сериал «Патриот». Народная комедия получит второй сезон. В продолжении сериала зрители смогут увидеть новых героев. По сюжету главный герой Саня вернется из академии ФСБ вместе с новой знакомой — девушкой по имени Айза. Присутствие подруги возмутит жену главного героя. Она попытается выбрать: принять ситуацию такой, какая она есть, или попытаться отвадить мужа от новой подруги.