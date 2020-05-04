Композитор «Ласкового мая» умер после продолжительной болезни

Композитор и автор песен легендарной группы «Ласковый май» Владимир Бойко умер после продолжительной болезни. Об этом сообщил продюсер Андрей Разин.

«Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая после продолжительной болезни в результате инсульта ушел из жизни музыкант группы „Ласковый май“, с 1989 года музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас», — написал Андрей Разин в Instagram.

По словам Разина, многие песни, написанные Бойко, стали шлягерами. Среди них он назвал «Гадкий утенок».

Разин также опубликовал клип на песню «Гадкий утенок» — первую композицию, музыку для которой написал Владимир Бойко. Тогда он еще не был музыкальным руководителем коллектива.

Владимир Бойко работал не только с «Ласковым маем», но и с группами «Белые розы», «Стайер», «Бархатный сезон». Он стал музыкальным руководителем «Ласкового мая» в 1989 году. Написал музыку к песням «Художник», «Круиз», «Бархатный сезон» и другим.