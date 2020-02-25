Композитор Иванов назвал стоимость популярных музыкальных хитов

Иванов работал с многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Например, он написал композиции для певицы Светланы Лободы, которые взорвали чарты: «Суперзвезда», «Мальчик мой», «Пуля-дура».

Композитор рассказал, что раньше отказался от авторских прав. А после того, как его песни стали круглосуточно включать на музыкальных телеканалах и радиостанциях, появилось много новых клиентов. Он заявил, что такая работа приносит хороший доход.

«Очень сильно варьируются цены в зависимости от задач. Сколько займет времени аранжировка, насколько вероятна возможность попадания с этим артистом в топы», — пояснил Иванов.

Средняя стоимость музыкального проекта варьируется от 200 тысяч до двух миллионов рублей.

Иванову удалось поработать с такими исполнителями, как Лолита Милявская, рэпер T-Killah, коллектив «НеАнгелы» и Алла Пугачева.

«Для одного из детских проектов, которые Алла Борисовна ведет, ей была необходима аранжировка. Денег, разумеется, с Примадонны и ее команды взять мы не могли — сделали в качестве подарка», — приводит слова композитора РИА ФАН.