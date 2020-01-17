Композитор Дунаевский намерен жениться в восьмой раз

По данным издания, со своей седьмой супругой Дунаевский прожил 20 лет. Однако, по словам композитора, отношения исчерпали себя, и жить в состоянии власти не захочет ни он, ни его жена.

Недавно музыкант начал выходить в свет женщиной по имени Алла. Оказалось, что они дружат около трех лет и Дунаевский планирует узаконить эти отношения. Уточняется, что в минувшую среду композитору исполнилось 75 лет.