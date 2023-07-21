Знаменитости 21 июля 2023, 23:23 Композитор Дунаев рассказал, что Дроздова после выписки из больницы посадили на строгую диету

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Известного зоолога и телеведущего Николая Дроздова, который недавно попал в больницу с отравлением, выписали. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал друг ученого певец и композитор Дмитрий Дунаев.

По его словам, Дроздову выписали очень строгую диету с учетом возраста — телеведущему уже 86 лет. Сейчас он находится дома вместе со своей женой.

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Ученого госпитализировали 14 июля с признаками отравления.

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