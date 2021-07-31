Композитор Борис Емельянов умер от коронавируса

Композитор Борис Емельянов умер в Москве 27 июля — ему было 80 лет. Он скончался от ковида — последние две недели он провел в больнице. Врачи диагностировали 75% поражения легких.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на его дочь Наталью. С музыкантом простятся 31 июля в траурном зале Николо-Архангельского кладбища, а похоронят недалеко от могилы певицы Жанны Фриске.

Борис Емельянов родился в Хабаровском крае в первый год войны — в 1941-м. Детство и юность он жил в Казахстане, где отучился в музыкальном училище в Караганде. После выпуска он устроился музыкальным руководителем в ДК КМК в Кемерове — там же познакомился с Львом Лещенко и Иосифом Кобзоном.

В 1969 году решил продолжить образование: поступил в Кемеровский государственный институт культуры. Емельянов выбрал кафедру дирижирования и академического пения. В процессе учебы начал писать музыку для спектаклей Новокузнецкого театра кукол и подрабатывать пианистом в одном из местных ресторанов.

Популярность обрел после рождения дочери, в 1972 году. Тогда он заинтересовался стихотворением «Носики-курносики» поэтессы Булычевой, которое прочитал в журнале, — Емельянов решил сделать из него песню, которую посвятил дочери. Уже через несколько лет он перебрался с семьей в Москву и начал работать с известными поэтами. Он создавал музыку на стихи Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Михаила Рябинина и других.