Компьютер воссоздал внешность Пугачевой и Ротару без пластики

Чтобы увидеть, как выглядели бы звезды российской эстрады без пластики, в систему нейросети загрузили их фотографии из 70-х годов. Тогда певицы были на взлете карьеры. Компьютер обработал изображения их лиц и смоделировал «естественные» портреты женщин в настоящем возрасте, пишет ИА Nation News.

В данный момент примадонне 71 год, а ее коллеге — 73. Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф оценил результаты операций обеих артисток. По его мнению, у женщин заметны красивые и гармоничные изменения. Он отметил, что у Аллы Борисовны скорректированы шея и подбородок, сделана эндоскопическая подтяжка лба и блефаропластика.

«София Ротару — это, я считаю, эталонная пластическая хирургия, это то, к чему пластический хирург должен стремиться. Тут все очень красиво», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что Ротару, как и Пугачева, делала подтяжку, у нее заметно приподняты брови.