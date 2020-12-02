Лизинговая компания «Стоун-XXI» требует от Михаила Ефремова один миллион рублей. Им принадлежала машина, в которую врезался актер.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционное определение на приговор Ефремова, компания — владелец разбитого в ДТП автомобиля, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров, требует отменить приговор актеру и признать их пострадавшими. Размер ущерба они оценили в 1 050 000 рублей рублей.

Судебная коллеги Мосгорсуда не считает, что права компании были нарушены. Ее не могли признать потерпевшей из-за норм уголовно-процессуального закона. Но это не говорит о том, что «Стоун-XXI» не сможет получить компенсацию.

В тексте судебного решения отмечено, что компания сможет получить компенсацию за разбитый автомобиль.

«Лизинговая компания имеет право обратиться с соответствующими материальными претензиями к Михаилу Ефремову в порядке гражданского судопроизводства», — говорится документе.

ДТП с участием актера произошло в июне на Садовом кольце. Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автофургоном. Его водитель погиб. В сентябре суд приговорил актера к восьми годам колонии, но в октябре апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив ему срок до 7,5 года колонии общего режима.