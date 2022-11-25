25 ноября 2022, 10:46
Компания Apple TV+ снимет документальный фильм о творчестве американской певицы Рианны
Сервис Apple заплатил певице Рианне миллионы за заключение контракта
Всемирноизвестная американская исполнительница Рианна заключила контракт с цифровым медиаплеером Apple TV+ на съемку документального автобиографического фильма о себе. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на газету «Культура».
Режиссеры и сценаристы фильма хотят через документальный фильм показать зрителям творческий путь певицы. Отмечается, что большая часть съемок будет проходить на репетициях Рианны для еще большего погружения зрителя в жизнь исполнительницы.
Реклама
Лейтмотивом фильма станет ее возращение на сцену после долгой паузы и подготовка к выступлению на «Супербоуле».
Реклама
Кино
Реклама
Реклама