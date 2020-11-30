Коммунисты потребовали арестовать Собчак за ковид-диссиденство

Знаменитость опубликовала в Instagram-аккаунте фото из театра со своими известными приятелями. На лице Собчак и ее знакомых не было медицинских масок. Ведущая похвалила спектакль и заметила, что в зале не было свободных мест.

Глава отделения партии в Санкт-Петербурге Сергей Малинкович подчеркнул, что Собчак должна понести наказание за свое поведение.

«Она (Ксения Собчак — прим. ред.) публично в своем СМИ, с учетом ее популярности, говорит, что Петербург — это город ковид-диссидентства, я сама переболела, могу делать что хочу. Это уже ее действие и призывы», — отметил политический деятель.

Малинкович напомнил, что еще весной нынешнего года были приняты законы, о фейковых новостях о СОVID-19, нарушение которых предусматривает административную и уголовную ответственность.