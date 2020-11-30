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    30 ноября 2020, 18:47

    Коммунисты потребовали арестовать Собчак за ковид-диссиденство

    Полина Петрова

    Члены партии «Коммунисты России» потребовали арестовать телеведущую Ксению Собчак за ковид-диссиденство. Их возмутило то, что 29 ноября журналистка посетила спектакль «Братья Карамазовы» в МДТ, информирует сайт «Политика сегодня».
    Коммунисты потребовали арестовать Собчак за ковид-диссиденство

    Знаменитость опубликовала в Instagram-аккаунте фото из театра со своими известными приятелями. На лице Собчак и ее знакомых не было медицинских масок. Ведущая похвалила спектакль и заметила, что в зале не было свободных мест.

    Глава отделения партии в Санкт-Петербурге Сергей Малинкович подчеркнул, что Собчак должна понести наказание за свое поведение.

    «Она (Ксения Собчак — прим. ред.) публично в своем СМИ, с учетом ее популярности, говорит, что Петербург — это город ковид-диссидентства, я сама переболела, могу делать что хочу. Это уже ее действие и призывы», — отметил политический деятель.

    Малинкович напомнил, что еще весной нынешнего года были приняты законы, о фейковых новостях о СОVID-19, нарушение которых предусматривает административную и уголовную ответственность.