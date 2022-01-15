Комментатор Василий Уткин объяснил свою госпитализацию
Комментатор Василий Уткин сообщил о плановой госпитализации в Москве
Комментатора Василия Уткина госпитализировали в московский кардиологический центр. Журналист сам обратился к медикам из-за проблем с сердцем, но в плановом порядке.
После осмотра врачи решили положить 49-летнего Уткина в больницу, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в системе столичного здравоохранения.
Где именно проходит лечение комментатор, не уточняется.
Василий Уткин подтвердил информацию о госпитализации в своем Telegram-канале. Он объяснил ситуацию плановым обследованием.
«Официальное заявление. Я здоров. Каждый год я прохожу обследование. Плановое. Слежу за собой. Как любой нормальный человек, которому скоро полтос», — написал он.
Комментатор пожаловался на многочисленные звонки, которые обрушились на него из-за публикаций в СМИ.
«И так еле уснул в больничке, так теперь тысяча человек звонит, и каждого успокой. Вот теперь, похоже, здоровье и в опасности. Но не сердце. Нервы», — резюмировал Уткин.
Журналист, сообщила радиостанция «Говорит Москва», страдает ожирением и многократно сидел на диете. Вес комментатора доходил до 215 килограммов, его удалось снизить до 125 килограммов после операции в клинике в Штутгарте.