Принц Гарри вошел в американскую комиссию по борьбе с дезинформацией

Принц Гарри, покинувший Великобританию вместе с супругой Меган Маркл, вошел в комиссию американского Института Аспена по борьбе с дезинформацией. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте института.

Принц Гарри стал одним из 15 членов комиссии, «представляющих весь политический спектр». Также в нее вошли шахматист, основатель «Инициативы возрождения демократии» Гарри Каспаров, супруга одного из сыновей медиамагната Руперта Мердока Кэтрин Мердок, правозащитники, журналисты и бывшие чиновники.

В течение шести месяцев, начиная с апреля, комиссия будет проводить регулярные встречи. Она изучит сферы общественной жизни и публикации в американских СМИ.

После чего представит рекомендации по борьбе с дезинформацией, включая вбросы об американских выборах и вакцинах от коронавируса, уточнила «Газета.Ru».

За день до этого стало известно, что принц Гарри вошел в руководство американского стартапа BetterUp. Компания обучает навыкам карьерного роста, а также занимается психологическим здоровьем.