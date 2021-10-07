Комики устроили флешмоб в поддержку игроков «Камызяки» после поцелуя

Российские комики поддержали игрока команды «Камызяки» Дениса Дорохова, вокруг которого разгорелся скандал после поцелуя с партнером по команде на шоу «Игра» на ТНТ. Участники стендап-проекта «Взрослые люди» запустили флешмоб #Юморзасасывает, в котором показывают странные способы целоваться.

Юмористы выкладывают фотографии в своих соцсетях. Стендап-комик Марина Светлакова рассказала «360», что считает номер с поцелуем двух мужчин безобидным.

«Мы, комики проекта „Взрослые люди“, начали флешмоб, который называется „Юмор засасывает“, по хештегу #Юморзасасывает. Потому что эта ситуация с Денисом Дороховым — это очень грустно. Во-первых, это актер, во-вторых, это была игра, постановочный номер. Его же не где-то на улице видели, хотя и это я не считаю пропагандой», — сказала она.

Вскоре после призыва по хештегу стали появляться посты и видео. Многие из них опубликовали комики, чтобы поддержать своего коллегу. В их числе Ирина Чечина, Татьяна Меньшикова и Паша Козырев.

Ведущий «Казибота-шоу» на Comedy Radio Святослав Савченко решил опубликовать «редкий кадр» с репетиции выступления команды перед шоу.

«Редкий кадр с репетиции „Камызяк“ перед первой дуэлью в шоу „Игра“. Интересно, что целовались одни люди, а возбудились совершенно другие», — написал он.

Во время выступления команды «Камызяки» Денис Дорохов вышел на сцену в свадебном платье и закружился в танце с партнером по команде. Затем мужчины встали на колени и поцеловались в губы, а после обнялись. Зал и жюри оценили номер, но многим зрителям он не понравился.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала изъять со всех сайтов записи этого выступления. Она заявила, что готовит обращение в прокуратуру и Роскомнадзор, чтобы они проверили шоу на пропаганду ЛГБТ. При этом атаман и депутат Тульской облдумы Алексей Альховик предложил закрыть канал ТНТ из-за случившегося.