Знаменитости 09 марта 2023, 16:57 Комика Шаца задержали на Бали — СМИ SHOT: телеведущего Шаца задержали перед концертом на Бали РИА «Новости»

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Телеведущего Михаила Шаца* задержали на Бали перед концертом. Об этом сообщили источники Telegram-канала SHOT.

По данным канала, силовики нагрянули в зал в рамках иммиграционного рейда. Решается вопрос о депортации Шаца из Индонезии. Зрителям пообещали вернуть деньги за несостоявшийся концерт.

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Шоумен уехал за границу в прошлом году. Он рассказывал журналистам, что остался бы в России, если бы ее не захотела покинуть его старшая дочь Соня. В итоге они приняли решение вместе. Вначале Михаил Шац отправился в Испанию, но, видимо, пока не определился, где хочет жить. Вернется ли в Россию, он не знает.

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Из страны уехала и бывшая супруга Шаца Татьяна Лазарева. О том, что пара распалась после 20 лет совместной жизни, стало известно в 2021 году. Лазаревой и Шацу удалось сохранить дружеские отношения, но в интервью телеведущий признавался, что они общаются дозированно.

*Михаила Шаца признали иноагентом в России.