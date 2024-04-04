04 апреля 2024, 12:12
Комика Руслана Белого оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Комика Белого оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
Комика Руслана Белого* оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в рекламном посте. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.
Таганский районный суд Москвы признал Белого* виновным в нарушении статьи административного кодекса об иноагентах. Правоохранители обратили внимание на рекламную публикацию, размещенную 12 сентября.
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Запись комик вскоре удалил, однако оно сохранилось в архивах. Роскомнадзору удалось добиться привлечения Белого* к ответственности. Его обязали выплатить 30 тысяч рублей. Теперь у артиста есть 60 дней на оплату штрафа.
«Белый Руслан Викторович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — сообщили в суде.
Юморист сейчас проживает в Испании. Это первый его иноагентский штраф. На судебное заседание представители комика не явились.
Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу рэпера Алишера Моргенштерна* на штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента.
* Признан иностранным агентом на территории России.
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