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    18 декабря 2021, 12:47

    Комик Тимур Батрутдинов попал в ковидный госпиталь

    Тимур Батрутдинов попал в госпиталь с ковидом и сильным поражением легких

    Михаил Закурдаев

    Комический артист Тимур Батрутдинов госпитализирован с COVID-19 в столице. Положительный ПЦР-тест он получил еще 9 декабря, но сейчас его состояние ухудшилось, передал Telegram-канал Mash.

    Комик Тимур Батрутдинов попал в ковидный госпиталь

    КТ в стационаре показали, что у комика 25-50% поражения легких. Врачи решили оставить его там. В настоящее время состояние артиста оценивают как среднетяжелое.

    Ранее актриса и ведущая Лариса Гузеева перенесла коронавирус. Прошло всего несколько недель после того, как знаменитость выписали из больницы. Женщина рассказала, что после болезни столкнулась с осложнениями. К примеру, недавно у нее начало болеть горло, а также осип голос. Кроме того, телеведущая сильно прибавила в весе из-за гормональных препаратов.

    Пульмонолог Пурясев посоветовал ей делать ингаляции с физиотерапией, полоскание горла и употреблять большое количество теплой воды.