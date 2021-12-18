Комик Тимур Батрутдинов попал в ковидный госпиталь

Комический артист Тимур Батрутдинов госпитализирован с COVID-19 в столице. Положительный ПЦР-тест он получил еще 9 декабря, но сейчас его состояние ухудшилось, передал Telegram-канал Mash.

КТ в стационаре показали, что у комика 25-50% поражения легких. Врачи решили оставить его там. В настоящее время состояние артиста оценивают как среднетяжелое.

Ранее актриса и ведущая Лариса Гузеева перенесла коронавирус. Прошло всего несколько недель после того, как знаменитость выписали из больницы. Женщина рассказала, что после болезни столкнулась с осложнениями. К примеру, недавно у нее начало болеть горло, а также осип голос. Кроме того, телеведущая сильно прибавила в весе из-за гормональных препаратов.

Пульмонолог Пурясев посоветовал ей делать ингаляции с физиотерапией, полоскание горла и употреблять большое количество теплой воды.