Знаменитости 01 апреля 2024, 18:33 Комик Светлаков заявил, что не считает себя актером

Читать 360tv в

Комик Сергей Светлаков знаком зрителям и как исполнитель главных ролей, и как ведущий, и как продюсер. Однако сам артист актером себя не считает, сообщил RT.

И этом несмотря на то, что уже весной выйдет новое скетч-шоу «Светлаков+», в котором комик примерит на себя семь разных образов. Три из них зритель уже знает по сериалу «Наша Russia», остальные — новые. Хотя каждый раз Светлаков перевоплощается в очередного героя, своей заслуги он в этом не видит и не называет себя актером.

Реклама

«Думаю, что актер — тот, кто занимается только этим. Я знаю свою небольшую палитру и понимаю, когда проект укладывается в нее. Тут стоит сказать спасибо режиссёрам и моим сопродюсерам: мы вместе создавали таких героев, в образе которых я был бы разным», — отметил он.

Авторы: