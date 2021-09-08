Петроградский районный суд Санкт-Петербурга обязал комика Илью Соболева выплатить моральную компенсацию жителю Тольятти. Тот обратился в суд с иском из-за шутки комика, которая его оскорбила. Соболев также должен будет удалить это видео.

Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

«Суд исковые требования удовлетворил частично, обязав Соболева удалить ролик и опубликовать опровержение. Моральный вред взыскан в размере 100 000 рублей. Также взысканы расходы на оплату юридических услуг», — сказано в сообщении.

Житель Тольятти обратился в суд, потому что его фотография якобы промелькнула в юмористическом видео «Можно ваш телефончик». Выпуск был опубликован в ноябре 2019 года — тогда Соболев отправлял людям случайные сообщения и попал на Леонида, который оказался юристом из Тольятти.

«Почему о том, что ты *** (нетрадиционной сексуальной ориентации — прим. ред.) я узнаю в последнюю очередь?» — говорилось в том сообщении.

Тот решил, что его оскорбили, и потребовал через суд компенсацию в размере 84 миллионов рублей. Блогер пытался решить ситуацию мирным путем, предложив вырезать фотографию Леонида из видео. Однако, по словам юмориста, мужчина отказался отвечать на звонки.