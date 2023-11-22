22 ноября 2023, 14:55
Комик Рожков рассказал, как подрался с коллегой из «Уральских пельменей» Исаевым на свадьбе
Комик Андрей Рожков дал интервью телеведущему Андрею Пределину. В ходе беседы он поделился деталями драки с коллегой из «Уральских пельменей» Сергеем Исаевым. Об этом сообщила «Газета.ru».
Юморист рассказал, что потасовка произошла на свадьбе участника команды КВН Дмитрия Брекоткина.
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«Мы же горячие были, молодые. Я помню, как мне оторвали рукав», — отметил Рожков.
Он не смог назвать причину конфликта, ведь, по его словам, к тому моменту все гости были пьяны, добавил сайт therussiannews.ru.
Драки
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