Комик Нурлан Сабуров провел спарринг с боксером

Юморист из Казахстана Нурлан Сабуров вышел на ринг со спортсменом Андреем Сироткиным. Тренировка оказалась удачной.

Боксер и кикбоксер Андрей Сироткин, выступающий в среднем весе, во время тренировки боксировал с ведущим шоу «Что было дальше» Нурланом Сабуровым. Спортсмен на своей странице в Instagram разместил видео спарринга.

Нурлан Сабуров приехал в Нижний Новгород, чтобы провести свое шоу. На странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована информация, что проданы абсолютно все билеты.

Спарринг Сироткина и Сабурова состоялся перед выступлением.