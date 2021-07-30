Комик Мирзализаде снова пошутил про русских после вызова в прокуратуру

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, которого вызвали в прокуратуру после шутки о «любви русских к фекалиям», снова пошутил про русских. Во время своего выступления в Москве он попытался оправдаться за скандальный монолог, но продолжил высмеивать ситуацию.

Стендап-комик выступил 30 июля в одном из московских заведений, где продолжил развивать тему.

«Просто я пошутил, выразился, возможно, немного грубовато, но в любом случае это шутка в контексте и так далее. И это все вырезали и начали форсить, что я русофоб. Это так и есть, я русофоб. У меня лучший друг Коля Андреев, он мой лучший друг на время этого конфликта, и у Коли реально ********* матрас», — сказал он во время выступления и сам посмеялся над своей шуткой.

Мирзализаде добавил, что на его выступления ходят по большей части славяне и русские. А в конце своего монолога он сказал русским поаплодировать, а затем «встать и уйти».

Во время скандального монолога комик рассказал, с какими трудностями столкнулся, когда арендовал квартиру в Москве. Он отметил, что хозяева не хотят сдавать жилье людям с «непривычными» именами, но добавил, что смог найти квартиру. Однако люди, которые снимали ее до него, измазали матрас фекалиями. Мирзализаде отметил, что это сделали русские, и отпустил по этому поводу несколько шуток.

Правоохранители 29 июля встретили комика на Белорусском вокзале, когда он приехал в Москву. Ему вручили постановление об обязательной явке в прокуратуру: после монолога комика к нему появились вопросы.