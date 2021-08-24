Комик Мирзализаде после ареста признал грубость шутки про «русский матрас»
Комик Идрак Мирзализаде рассказал, как возникла та самая шутка про «русский матрас». Теперь он считает, что если вырвать фразу из контекста и подавать ее определенным образом, то она действительно может звучать грубо.
«Если ее вырезать и подавать в определенном контексте, конечно, она грубоватая. Это часть истории про съем жилья. Матрас, действительно, был просто испачканным. Я сказал хозяину, что заменю матрас. Мы пошли с братом выкидывать, человек зашел в подъезд и оценочно посмотрел на нас», — рассказал комик в интервью «Редакции».
Как Мирзализаде отметил, тогда он из-за этой ситуации внутренне сильно напрягся. И решил рассказать об этом на сцене. По его словам, в этом месте человек передает свою эмоцию. По мнению артиста, все понимали, что высмеялась определенная тема и ситуация, никто ничего плохо не имел в виду.
Комик, просидевший в спецприемнике 10 суток по статье о разжигании межнациональной розни, на прошлой неделе попросил прощения у всех, кого задела его шутка.