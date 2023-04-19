Знаменитости 19 апреля 2023, 10:30 Комик Михаил Галустян рассказал о своем отношении к скетч-шоу Михаил Галустян: выпускать скетч-шоу на российском телевидении почетно и ответственно

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Выпускать сольное скетч-шоу на российском телевидении и почетно, и ответственно. Об этом изданию Teleprogramma.pro рассказал популярный комик, актер и ведущий Михаил Галустян.

По его словам, сценарий для его собственного шоу пишет группа профессионалов, а он лишь может поделиться своими идеями или направить на нужную мысль.

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«Название проекта, который мы обсуждаем, говорит само за себя. В нем указана моя фамилия. Это значит, что за качество отвечаю лично я. Выпускать такой проект на российском телевидении и почетно, и ответственно», — сказал в разговоре с журналистами Галустян.

Ранее стало известно, что Михаил Галустян готовится к премьере сольного шоу «Галустян+», которое выйдет на телеканале ТНТ.