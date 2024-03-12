Знаменитости 12 марта 2024, 14:31 Комик Калайджян заявил, что перестал доверять людям после одного интервью Комик Калайджян заявил, что журналистка Собчак обманула его во время интервью Источник: канал «Дневник хача» / YouTube

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Актер и комик Артем Калайджян заявил, что после интервью с журналисткой Ксенией Собчак перестал доверять людям из шоу-бизнеса. Об этом он рассказал в интервью в YouTube-подкасте с Амираном Сардаровым.

«У меня была иллюзия, что они [представители шоу-бизнеса] друг другу помогают, понял. Мы же в одной стране, зачем друг друга разносить? Давай других. После Собчак я понял, что никому нельзя доверять», — пожаловался артист.

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Говоря про это, он вспомнил случай, как во время интервью Собчак обманула его: журналистка убедила его, что камеры не работают, однако затем комик увидел этот момент беседы в финальной версии съемки.

Калайджян отметил, что встреча с Собчак в целом прошла хорошо — они расстались на приятной ноте, и он считал, что все прошло гладко. Однако после публикации он разочаровался в проделанной работе. По его словам, журналистка оставила в финальной версии только неудачные моменты.

Ранее Собчак заявила, что хотела бы отдохнуть от журналистики.