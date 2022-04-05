Комик Эдди Мерфи исполнит роль фанк-исполнителя Джорджа Клинтона

Актер и юморист Эдди Мерфи исполнит роль одного из основателей фанка Джорджа Клинтона. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Deadline.

Картина будет посвящена жизни музыканта. На данный момент нет информации о том, кто займет режиссерское кресло. При этом сам исполнитель доброжелательно отнесся к идее фильма о себе. Продюссером картины станет Джон Дэвис. Ранее он уже сотрудничал с Эдди Мерфи во время съемок комедии «Меня зовут Долемайт».