Комик Джимм Карр назвал расправу над цыганами «плюсом Холокоста»

Комика Джимми Карра раскритиковали за неудачную шутку о холокосте и цыганах. Она прозвучала в подкасте для Netflix.

Об этом сообщил RT. Керри сказал, что при упоминании холокоста все вспоминают только о миллионах погибших евреев.

«Но они никогда не упоминают о тысячах цыган, убитых нацистами. Никто никогда не хочет говорить о положительных моментах», — закончил он.

В Фонде памяти жертв холокоста Керри раскритиковали, а шутку назвали «отвратительной». Исполнительный директор фонда Оливия Маркс-Уолдман добавила, что геноцид — это не смешно.

«Сотни тысяч представителей народностей рома и синти стали жертвами предрассудков, рабского труда, стерилизации и массовых убийств лишь из-за своей этнической принадлежности — это не предмет для шуток», — подчеркнула она.

В музее Аушвиц-Биркенау Керри предложили разузнать о судьбе 23 тысяч цыган, которых отправили в Освенцим.