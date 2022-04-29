Комик Джеймс Корден покинет The Late Late Show

Комик Джеймс Корден перестанет быть ведущим The Late Late Show со следующего года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Guardian.

Корден проработал на этой должности восемь лет. Его контракт закончится в августе, но он согласился остаться на следующий сезон, до весны 2023 года.

«Мы хотели бы, чтобы он остался здесь подольше, но мы очень гордимся тем, что он сделал CBS своим американским домом, и что это партнерство продлится еще один сезон», — рассказало руководство программы.