Комик Александр Долгополов вернулся в Россию. Он прятался после неудачной шутки

Александра Долгополова обвинили в оскорблении чувств верующих. Он неудачно пошутил по поводу Бога и Иисуса. На актера пожаловались в полицию, после чего он сбежал из страны. Теперь комик возвращается.

«Соприкоснувшись лично с перспективами жизни в эмиграции для человека, работающего с языком, я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права», — завил стендап-комик.

По словам Долгополова, он ни разу не пожалел о принятом решении — уехать из России, спасаясь от преследования.

Как объяснил артист, он уехал, попав в ужасную для себя самого ситуацию. Раньше с ним такого никогда не случалось.

«В случае опасности я реагирую как считаю нужным, чтобы спастись», — добавил Долгополов.

Когда именно он вернется в Россию, комик уточнять не стал. Впрочем, он пообещал встретиться со зрителями в самое ближайшее время.