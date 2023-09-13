Знаменитости 13 сентября 2023, 12:34 Команда SHAMAN привезла семью из Донецка на шоу «Я русский» в Петербурге

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Десятиклассник Никита Голинковский из Горловки написал письмо SHAMAN, где рассказал, как сильно песни исполнителя поддерживают его и близких. Послание настолько тронуло исполнителя, что всю семью школьника привезли на шоу «Я русский» в Петербурге. Об этом рассказал Пятый канал.

SHAMAN прочитал со сцены полученное письмо, и зал взорвался овациями. Вся семья Голинковских осталась в восторге от концерта. Никита рассказал после выступления, что песни, которые он услышал, дарят надежду.

Также он провел параллель между японцами и поклонниками SHAMAN. Первые приносят на концерты светящиеся палочки, а фанаты нашего певца — российские флаги.

«Это внушает какую-то надежду, потому что именно с этого начинается Родина, с нашего любимого триколора. Именно поэтому это дает определенную надежду, веру в будущее, что вся эта молодежь вырастет, они станут взрослыми, и они будут строить светлое и великое будущее», — сказал Никита.

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