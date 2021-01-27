Команда «Гоголь-центра» сообщила о смерти актера Андрея Болсунова

Пока причины смерти не называются. Представители театра отметили, что покойный артист был крайне остроумным, деликатным человеком, который любил жизнь. Коллеги Болсунова выразили соболезнования родным и близким в связи с его кончиной.

«Андрей остался в труппе после того, как театр имени Гоголя стал „Гоголь-центром“, и был важной и неотъемлемой частью нашей команды», — написали сотрудники центра.

Болсунов родился 14 января 1969 года в Одессе. Окончил Театральное училище имени Щепкина. Актеру принесла известность игра в таких спектаклях, как «Портрет», «Мистраль», «Молоко», «Девять», «Палачи» и многих другим. Помимо прочего, Болсунов исполнил роли в кинокартинах «Сады Диониса», «Авантюристка», «Слуга государев».

Также 27 января стало известно о смерти заслуженного артиста РСФСР, актера театра и кино Юрия Лахина. Ему было 68 лет. В начале декабря он попал в больницу с коронавирусом.