facebook_pixel
    27 января 2021, 14:42

    Команда «Гоголь-центра» сообщила о смерти актера Андрея Болсунова

    Полина Петрова

    Команда театра «Гоголь-центр» в публикации официального Instagram-аккаунта сообщила о смерти актера Андрея Болсунова, пишет ИА Nation News.

    Пока причины смерти не называются. Представители театра отметили, что покойный артист был крайне остроумным, деликатным человеком, который любил жизнь. Коллеги Болсунова выразили соболезнования родным и близким в связи с его кончиной.

    «Андрей остался в труппе после того, как театр имени Гоголя стал „Гоголь-центром“, и был важной и неотъемлемой частью нашей команды», — написали сотрудники центра.

    Болсунов родился 14 января 1969 года в Одессе. Окончил Театральное училище имени Щепкина. Актеру принесла известность игра в таких спектаклях, как «Портрет», «Мистраль», «Молоко», «Девять», «Палачи» и многих другим. Помимо прочего, Болсунов исполнил роли в кинокартинах «Сады Диониса», «Авантюристка», «Слуга государев».

    Также 27 января стало известно о смерти заслуженного артиста РСФСР, актера театра и кино Юрия Лахина. Ему было 68 лет. В начале декабря он попал в больницу с коронавирусом.