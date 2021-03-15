Семенович заинтриговала новым кольцом после расставания

Певица Анна Семенович устроила в одном из столичных ресторанов вечеринку по случаю своего дня рождения. Она пришла на праздник с новым кольцом, которое заинтриговало ее подруг. Об этом сообщило РИА ФАН.

Отмечается, что 1 марта артистке исполнился 41 год. На вечеринку пришли Василиса Даванкова, Анжелика Крылова, Алика Смехова, Эмма Салимова, Анастасия Гребенкина и Татьяна Навка. Среди подарков, преподнесенных Семенович, больше всего вопросов вызвало новое кольцо с бриллиантом, которое красовалось на пальце певицы. Она отказалась раскрывать имя человека, который преподнес ей украшение.

«Как известно, некоторое время назад певица рассталась со своим молодым человеком», — напомнила пиар-директор Семенович.