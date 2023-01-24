Знаменитости 24 января 2023, 19:34 Колония не предъявила жалоб к Ефремову Омбудсмен Панин: колония не имеет жалоб к Ефремову

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Колония № 4 в Белгородской области не имеет жалоб к актеру Михаилу Ефремову. Такое заявление в интервью ТАСС сделал уполномоченный по правам человека в регионе Александр Панин.

Ранее актера осудили на 7,5 года. Такое наказание он получил за гибель человека в ДТП.

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Недавно, 23 января, Ефремов попросил изменить меру пресечения — с лишения свободы на принудительные работы.

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По словам Панина, актер пользуется уважением других обитателей колонии.

«Ни от него не было жалоб, ни от администрации колонии к нему», — поделился омбудсмен.

Он описал актера как порядочного человека с достойным поведение. По мнению Панина, просьбу Ефремова о смягчении меры наказания одобрят.

Ранее актер уже обращался в Верховный суд России с просьбой скорректировать срок заключения. Это произошло в апреле прошлого года. На тот момент Ефремов находился в местах лишения свободы около 22 месяцев.