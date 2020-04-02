Коллекцию картин Петросяна оценили почти в миллиард рублей

Всего было описано 54 картины стоимостью от 17 до 30 миллионов рублей каждая — это только часть коллекции. Общая стоимость всех полотен — 912 миллионов рублей.

Впрочем картины — лишь малая часть имущества, которое супруги собираются поделить. В списке еще пять квартир общей стоимостью около трех сотен миллионов рублей, дом — примерно 150 миллионов рублей и пять машино-мест на 20 миллионов рублей.

Возникли проблемы с разделом самой большой квартиры.

«По нашей оценке, квартира в Зачатьевском стоит 369 млн рублей, по оценке стороны Степаненко — 529 млн рублей», — рассказал адвокат Петросяна.

Также была произведена опись пяти тысяч предметов во всех квартирах — их оценка может занять несколько лет.

Ранее Степаненко призналась, что до сих пор молится за Евгения Петросяна. А его имя, как и до развода, идет первым в ее записке о здравии.