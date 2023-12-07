Знаменитости 07 декабря 2023, 16:44 Коллекцию гитар Эрика Клэптона выставили на аукцион

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Коллекцию гитар, музыкальных инструментов и постеров, принадлежащих музыканту Эрику Клэптону, продадут на аукционе Heritage Auctions в США. Об этом написало ИА НСН, ссылаясь на американские СМИ.

Разноцветная гитара 2019 года Fender Custom Shop Stratocaster, изготовленная специально для Клэптона, станет самым дорогим лотом. Ее цена стартует от 42 тысяч долларов.

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Вся выручка от продажи музыкальных инструментов и постеров пойдет в центр помощи алко- и наркозависимым людям.