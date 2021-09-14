Кайли Дженнер объявила о выпуске новой коллекции купальников

Младшая из сестер Кайли Дженнер анонсировала выпуск новой продукции. Знаменитость рассказала, что в ближайшее время можно будет приобрести ее коллекция купальников Kylieswim. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Instagram селебрити.

«С большим волнением делюсь с вами своим последним проектом. @kylieswim запускается в эту пятницу, 17-го», — рассказала Дженнер.

Она отметила, что запуск для нее станет особенным событием.

Также знаменитость опубликовала видеоролик, на котором демонстрирует купальник. Она позирует в ходе съемок рекламы.

Многие пользователи также обратили внимание на то, что у девушки нет признаков беременности. Ранее она объявила о том, что вновь станет мамой и показывала пользователям свой округлившийся живот.

«А где же ребенок?» — поинтересовались многие пользователи.

Звезда же, в свою очередь, ответила, что съемка могла проходить раньше, чем она забеременела.