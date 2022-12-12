Эксклюзив 12 декабря 2022, 13:50 «Коллектив никуда и не уходил». Директор Дениса Клявера — о возрождении «Чай вдвоем» Директор Дениса Клявера подтвердил планы возродить группу «Чай вдвоем» РИА «Новости»

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Поклонники услышат новую песню популярной в нулевые группы «Чай вдвоем». Воссоединение солистов подтвердил «360» директор Дениса Клявера Игорь Звягин.

«Ребята сейчас в процессе обсуждения всего этого. Да, у них есть определенное желание сделать совместный трек, как это было ранее», — сказал он.

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Игорь Звягин не смог назвать ни дату релиза, ни другие детали, ведь их еще обсуждают. Он предупредил, что выход не станет разовой акцией — оба певца не откажутся от сольного творчества, но дуэт запишет новую песню и продолжит работать вместе. Его, как и раньше, назовут «Чай вдвоем», ведь формально группу не закрывали.

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«Коллектив никуда и не уходил, они просто ушли в сольное творчество и сами постепенно развивались. В принципе успешно, что один, что второй. А сейчас они хотели снова сделать свое творчество, которое раньше радовало всех поклонников», — объяснил директор.

Денис Клявер рассказал о воссоединении солистов Пятому каналу за кулисами концерта группы «Земляне» в Москве. Он назвал это экспериментом, а Стас Костюшкин — коллаборацией, подтвердил планы вернуться в «Чай вдвоем». Музыканты не откажутся от сольной карьеры, но в 2023 году выступят с совместными новыми хитами. Группа появилась в 1994 году и перестала выступать в 2012-м. «Известия» рассказали, что в 2006 году она заняла второе место в рейтинге самых популярных поп-групп в России.