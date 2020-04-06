Коллеги считают Бурунова «бриллиантом сериала»

Суханова считает, что Бурунов — «бриллиант сериала». Популярность у сериала появилась также и благодаря нему.

Артистке нравится быть в кадре с Буруновым. Сергей — мастер импровизации.

«Его персонаж попадает в достаточно щепетильные ситуации. Изображать их серьезно довольно сложно, но Сережа блестяще справляется», — заявила актриса.

За пять лет совместной работы «супруги» сдружились. Суханова рассказала, что почти все съемки в многосерийной картине проходили у нее с Буруновым.