06 апреля 2020, 13:57
Коллеги считают Бурунова «бриллиантом сериала»
Светлана Суханова, актриса, заявила, что работать с Сергеем Буруновым — одно удовольствие. Артисты играли в сериале «Полицейский с Рублевки» супружескую пару. Об этом написал сайт «Дни.ру».
Суханова считает, что Бурунов — «бриллиант сериала». Популярность у сериала появилась также и благодаря нему.
Артистке нравится быть в кадре с Буруновым. Сергей — мастер импровизации.
«Его персонаж попадает в достаточно щепетильные ситуации. Изображать их серьезно довольно сложно, но Сережа блестяще справляется», — заявила актриса.
За пять лет совместной работы «супруги» сдружились. Суханова рассказала, что почти все съемки в многосерийной картине проходили у нее с Буруновым.