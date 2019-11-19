Коллеги рассказали о состоянии народного артиста Юрия Соломина

Актер Юрий Соломин сейчас в больнице. Как рассказали в Малом театре, народный артист СССР чувствует себя нормально.

«Юрий Мефодьевич в больнице, однако никакой экстренной госпитализации, как пишут СМИ, не было», — рассказали в пресс-службе. Слова пресс-атташе Малого театра привело РИА «Новости».

СМИ написали о госпитализации режиссера Юрия Соломина Подробнее

СМИ ранее сообщили, что у Соломина поднялась и долго держалась температура. Он вызвал скорую. Прибывшие на вызов медики приняли решение о госпитализации пациента. По неофициальной информации, врачи подозревают у 84-летнего Соломина пневмонию.

Соломин с 1998 года возглавляет Государственный академический Малый театр России. Как актер он известен по картинам «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить», другим работам. В Малом театре, куда он пришел служить сразу после окончания Высшего театрального училища имени Щепкина в 1957 году и остался на долгие годы, он поставил такие спектакли, как «Чайка», «Ревизор», «Таинственный ящик».