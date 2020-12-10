Коллеги поздравили Екатерину Варнаву с днем рождения

Среди них композитор Игорь Крутой, певица Светлана Лобода, телеведущая Мария Кравцова, шоумен Александр Гудков, ведущая Ольга Бузова, юмористы Александр Ревва и Михаил Галустян.

Также на своей странице знаменитость поздравил Филипп Киркоров. Он выложил видео, на котором дарит Варнаве букет цветов.

«Моя соблазнительница, моя похитительница сердца, мой муза! С днем рождения!» — написал он в тексте поста.

Ранее Виктория Боня с размахом отпраздновала свой 41-й день рождения. На праздник пришли десятки знаменитых гостей, которые проигнорировали не только запрет на массовые мероприятия в столице, но и меры безопасности.

Кадры с торжества Боня опубликовала в своем Instagram. Видно, что поздравить ее с праздником пришли Анна Седокова, Эвелина Бледанс, Марат Сафин, Екатерина Одинцова Виталий Гогунский, а также еще десятки гостей, которые не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.