Коллеги Полины Гагариной назвали слухами новость о ее «отношениях» с директором

Коллеги и друзья Полины Гагариной заявили, что между певицей и концертным директором Андреем Мухачевым царят исключительно рабочие и дружеские отношения, сообщил сайт kp.ru.

По словам приятелей певицы, Мухачев состоит в крепком браке и воспитывает двоих детей, сообщил сайт «Утро.ру».

«Андрей и Полина Гагарина просто работают вместе, прекрасно общаются семьями. Супруга Андрея Юлиана красивая и мудрая женщина, в семье великолепные отношения. Андрей и Юлиана Мухачевы воспитывают сына и дочь. Сплетни распространяют недобросовестные люди», — возмутились друзья певицы.

После развода Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым, личная жизнь певицы стала обрастать большим количеством слухов. После брака их общая дочь Мия осталась жить с певицей. По слухам, причиной развода послужила разница финансового положения.