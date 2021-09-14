Коллеги по «Аншлагу» поздравили юмориста Сергея Дроботенко с 52-летием

Известному российскому юмористу, актеру, телеведущему и автору Сергею Дроботенко исполнилось 52 года. Коллеги поздравили его с праздником. Об этом сообщили Nation News.

Карьеру в сфере юмора Дроботенко начал еще в 1990 году после службы в танковых войсках Советской армии. Он возглавил команду КВН от Омского института инженеров железнодорожного транспорта.

Советская и российская телеведущая, руководитель «Аншлага» Регина Дубовицкая назвала его талантливым и многогранным артистом. Она заявила, что в своем творчестве Дроботенко достиг выдающихся результатов.

«Это большое событие! Талантливый человек, замечательный автор — сейчас не только талантливых, но и средних практически нет. И при этом он очень хороший артист и человек. У нас в „Аншлаге“ все его обожают», — заявила Дубровицкая.

Она также подчеркнула, что за последнее время артист стал автором двух книг. Одна из них посвящена Задорнову, а вторая является оригинальным произведением самого Сергея.

Также к поздравлениям присоединилась актриса, юмористка и певица Клара Новикова.

«Поздравляю Сережу и желаю продолжать творчески и интересно работать, ведь он и сам пишет и делает это хорошо. Сейчас он ведет передачи на телевидении, я только что была на фестивале „Юморина“, где он был ведущим целый вечер. С удовольствием поздравляю и желаю ему продолжать совершенствоваться и быть интересным самому себе», — сказала она.