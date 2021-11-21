Коллеги Гаркалина заявили, что он не прививался от коронавируса

Телеведущая Лариса Гузеева заявила, что Валерий Гаркалин не прививался от коронавируса. 67-летний артист скончался из-за ковида 20 ноября. По словам его дочери, он делал несколько прививок.

«Валера лежал по соседству со мной, у него не было ни одной прививки», — написала она в Facebook.

У телеведущей несколько аккаунтов в этой социальной сети, ни у одного из них нет галочки верификации пользователя. Однако, по данным сайта kp.ru, именно с этого профиля Гузеева переписывается со своими друзьями. В этот раз она прокомментировала запись артиста Сергея Рогожина — в комментариях обсуждали, что Гаркалин был привит от коронавируса.

Об этом же сообщил и продюсер Евгений Фридлянд — он написал, что у Гаркалина не было прививки от коронавируса, в другом споре в Facebook.

«Он не прививался. У него был купленный сертификат. Он сам в больнице признался», — отметил он.

Однако дочь Гаркалина Ника не раз заявляла, что ее отец прошел вакцинацию. Более того, он сделал три прививки: сперва Гаркалин вакцинировался препаратом «КовиВак», но у него не выработались антитела. После этого он поставил две прививки «Спутником V».

Ранее пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, почему в организме артиста могли не сформироваться антитела к ковиду. Он отметил, что это редкое явление, которое связано с развитием иммунодепрессии. Дело в том, что происходит нарушение метаболических процессов, из-за чего организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку.